Il piano di Giovannini per accelerare sul Recovery

Il ministro dei Trasporti studia strade alternative per velocizzare i cantieri. L'ipotesi di un nuovo decreto Semplificazioni per i progetti connessi al Pnrr. I colloqui con Congolani e Franceschini. L'asse con Brunettaper varare nuove assunzioni a tempo nella Pa in vista del piano europeo

Vorrebbe correre, come tutti quelli che entrano in quel ministero. E come tutti i suoi predecessori, però, si ritrova impantanato. Solo che stavolta, il tempo è una variabile davvero imprescindibile. “Perché il 30 aprile è domani”, ripete Enrico Giovannini. E il 30 aprile è il giorno in cui alla Commissione europea bisogna mandare il Pnrr bollinato, così da vedersi assegnare i primi 27 miliardi del Recovery plan. Per questo, sperando in un nuovo decreto sulla semplificazione normativa ma non confidandovi fino in fondo, il ministro dei Trasporti sta battendo per ora vie alternative.