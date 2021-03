Così Giovannini prepara il tavolo per superare il Codice degli appalti

Scambio di dossier tra Mef e Palazzo Chigi: un mese all'alba per il Recovery. Il ministro dei Trasporti inaugura le riunioni con Corte dei conti, Anac e Consiglio di stato. Salvini alza il tiro: "Azzerare il Codice". Ma Orlando avverte i suoi: sarà come con le cartelle esattoriali

I destinatari del malloppo dicono che sia stata più l’ansia di liberarsi di una rogna, che non lo spirito di condivisione, a motivare il gesto. E in effetti, nel fascicolo che i tecnici del Mef hanno consegnato a Palazzo Chigi, nei giorni scorsi, c’è più che altro un lungo elenco di buone intenzioni. “Ma qui servono norme e articoli di legge”, si dicono nello staff di Mario Draghi, dove sanno bene che il provvedimento in questione, quello che riguarda la semplificazione normativa, è una delle pietre angolari nella complessa costruzione del Recovery.