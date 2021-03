Salvini scalpita, Draghi lo imbriglia. Sulla "pace fiscale" la Lega mastica amaro

Che la giornata s’annunciava tribolata, Giancarlo Giorgetti l’aveva capito di buon mattino. E infatti quando Matteo Salvini, in un atto scenografico di presenzialismo, aveva portato una truppa dei suoi in corteo al Mise, con l’aria di chi annuncia battaglia in vista dell’approvazione del decreto “Sostegni”, il ministro dello Sviluppo aveva messo in chiaro le cose: “Dobbiamo sapere che, se puntiamo in alto, ci saranno tensioni”. E del resto poche ore prima, come un altro paio dei colleghi di governo più navigati, il vicesegretario della Lega aveva cercato lo staff del premier per avere conferma che non ci sarebbe stato alcun preconsiglio, ad anticipare la riunione decisiva.

