Cingolani, gli appalti e i partiti che possono dire ciò che prima era indicibile

È il giorno del debutto davanti alle commissioni congiunte Ambiente e Attività produttive della Camera e Ambiente e Industria del Senato, ed è il giorno in cui il neo-ministro Roberto Cingolani, fisico, pronuncia le parole che rilanciano la questione “semplificazione normativa”. Si parla di Pnrr e gestione dei progetti, e Cingolani dice che “il modello Genova” è un “esempio di governance virtuosa e di capacità di esprimere le energie più generose e le professionalità più elevate nei momenti di difficoltà”, ma che “non è l’unico modello”. E se dal punto di vista dell’operatività il ministro si sofferma sulla necessità di coinvolgere “le migliori competenze amministrative per garantire, oltre alla ovvia e imprescindibile trasparenza e correttezza, l’altrettanto irrinunciabile efficacia e rispetto dei tempi dettati dall’agenda europea e dal senso del dovere per le future generazioni”, l’accenno agli altri modelli solleva il sipario sulla soluzione che, per esempio, era stata apertamente sostenuta dal sindaco pd di Firenze Dario Nardella, qualche giorno fa: “Con queste norme le opere del Pnrr non si faranno. Si applichino solo le normative europee” (e il concetto era: scavalcando il codice degli appalti per le opere strategiche). Si potrebbe chiamare “modello spagnolo” (la Spagna si regolerà in questo modo in vista del Recovery). Ma c’è anche la terza via, di cui pure si parla trasversalmente: adottare una normativa ad hoc per le opere per cui si preveda l’impiego dei fondi.

