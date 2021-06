Letta rompe con Irto, la Calabria è un caos. E spunta l'ipotesi di Anna Falcone

Di chi fidarsi? Enrico Letta allarga le braccia in segno di sconforto: “A Nicola ho chiesto di guidare, da riferimento del Pd in Calabria, un percorso che punti alla scelta di una candidatura rappresentativa del campo largo”, racconta ai suoi confidenti il segretario del Pd. E però Nicola, cioè Irto, forse in quell’invito c’ha visto un che di ambiguo, se con i suoi amici si sfoga così: “Letta m’ha detto che serve una candidata donna per fare l’accordo col M5s, ma che se poi l’intesa non arriva allora torno io”. E così Irto s’è ritirato, e ora si fa un gran parlare di Anna Falcone come portacolori della sinistra.

