Pd primo partito, e la Meloni supera Salvini. I sondaggi Ipsos

Al Nazareno ridono. Et pour cause. Perché per la prima volta da oltre tre anni il Pd risulta essere il primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani. Almeno stando alle ultime rilevazioni di Ipsos, che mostrano il partito di Enrico Letta forte di un 20,8 per cento dei consensi, con un aumento di 8 decimali in sette giorni. Ma se al Nazareno ridono, a Via Bellerio mugugnano. Perché la Lega, e anche questa è una novità notevole, si vede scavalacare da Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni guadagna un punto rispetto alla settimana passata e arriva al 20,5 per cento, quasi mezzo punto sopra alla Lega (20,1 per cento) che perde lo 0,4. "I bacini elettorali di FdI e Lega continuano a presentare evidenti sovrapposizioni: ciascun partito tende a pescare nell'elettorato dell'altro", chiarisce l'istituito presieduto da Nando Pagnoncelli. M il fatto resta: ed è un fatto clamoroso, se è vero che Salvini, non più tardi di venti giorni fa, liquidava l'ipotesi del sorpasso della Meloni ai suoi danni come qualcosa di meno probabile dell'arrivo degli alieni. "Sia il Pd sia FdI prolungano un trend positivo (molto recente nel caso del Pd, ben più duraturo nel caso di FdI) che è infine giunto ad incrociare - prosegue l'analisi di Ipso - il lento ma abbastanza costante declino del partito di Matteo Salvini".

