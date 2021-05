Salvini: "Il sorpasso della Meloni? Come lo sbarco degli alieni"

"Preoccupato dall'ascesa di Fratelli d'Italia? No, dovrebbe esserlo Letta, che tra un po' scompare", dice il leader della Lega

Alle volte l'insofferenza può nascondersi nel modo di eludere le questioni. E forse anche questo è il caso. Teme il sorpasso nei sondaggi da parte di Giorgia Meloni, hanno chiesto a Matteo Salvini in mattinata i cronisti assiepati vicino a Montecitorio. Ecco la risposta che il segretario della Lega ha regalato loro: "E se sbarcano gli alieni? Ci porremo il problema quando sbarcheranno e penso non sbarcheranno da qui a breve". La domanda non era così banale come appare perché posta nel day after dell'affaire Copasir, dopo le dimissioni dei leghisti Volpi e Arrigoni, con il centrodestra che in preparazione delle amministrative ancora brancola nel buio, alla vigilia di un faccia a faccia tra i tre leader della coalizione che dovrebbe avere luogo lunedì, dopo più di due mesi dall'ultima convocazione.

Ok. Ma è preoccupato per l'ascesa di Fratelli d'Italia?, hanno insistito i cronisti. Risposta: "No, preoccupato dovrebbe essere Letta che tra un po' scompare". Che è un po' quello che aveva anticipato nel colloquio con il Foglio, dove l'ex ministro dell'Interno confessava di non capire il segretario del Pd, "ma contenti loro...". E insomma fino a che le rilevazioni continueranno a porre la Lega in una curva decrescente e la Meloni nel suo opposto, la domanda che attanaglia Salvini non potrà che ripresentarglisi. Lui per adesso la derubrica però a fatto lunare, fuori dal mondo. "Ci porremo il problema quando si presenterà, ma non credo succederà a breve", che è più un auspicio che una previsione.