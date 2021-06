Nardella: "Federazione? Facciamola anche noi: da Forza Italia a Leu"

Dovessimo tracciare una riga tra chi a sinistra ha accolto con dileggio la proposta salviniana di una federazione con Berlusconi, e chi al contrario l'ha letta come un invito a ripensare se stessi, non avremmo dubbi su dove collocare Dario Nardella. “Credo che sia un'ottima occasione che hanno le forze europeiste e democratiche per dare vita a un nuovo centrosinistra. Un'alleanza costruita non su formule chimiche astratte, ma su tre priorità: Europa, lavoro e riforme”. Una contro federazione? “Rifiuto il termine, perché non deve nascere in opposizione a Salvini, come mera operazione tattica o somma di figurine dei ceti politici. Sarebbe un errore esiziale”, argomenta in questo colloquio con il Foglio il sindaco di Firenze. Cerchiamo di essere più precisi. Di quale perimetro partitico stiamo parlando? “Immagino un'alleanza larga, che vada da Forza Italia a Leu, passando ovviamente da tutti i soggetti moderati: Renzi, Calenda, ma anche il nuovo progetto 'Coraggio Italia' lanciato da Toti e Brugnaro. E chiaramente i Cinque stelle, o come si chiamerà in futuro il soggetto guidato da Conte e Di Maio, sganciato dalle pulsioni più anti sistema. Una federazione di cui il Pd ambisca a essere la guida, un partito centrale ma non centrista. Penso si possa trarre spunto dalla bellissima esperienza dell'Ulivo di 25 anni fa, che nacque non dal Palazzo ma dai territori”.

