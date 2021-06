Il formidabile schiaffo dei sindaci di sinistra alla giustizia impazzita

"Siamo tutti indagati”. Sui giornali di oggi troverà probabilmente molto spazio la notizia arrivata ieri dalla Francia relativa allo schiaffo rifilato a Emmanuel Macron da un anarchico incrociato dal presidente francese durante un viaggio nel dipartimento della Drôme, all’uscita dalla scuola alberghiera di Tain-l’Hermitage. Simbolicamente, quello schiaffo è clamoroso, ma non è più clamoroso di un altro schiaffo, politicamente più rilevante, che è andato in scena ieri in Italia e che meriterebbe di far rumore ben più di un buffetto al presidente francese. Lo schiaffo di cui stiamo parlando è quello trasversale che hanno mollato ieri all’unisono alcuni tra i principali primi cittadini italiani, che in modo tanto coordinato quanto inaspettato hanno colto al volo un assist arrivato da Crema per urlare tutta la propria indignazione contro la giustizia ingiusta, contro la magistratura impazzita, contro la trasformazione degli amministratori locali in furfanti fino a prova contraria.

