Salvini: "Sintonia con Draghi su tutta la linea. Federazione con Forza Italia? Avanti così"

All'uscita da palazzo Chigi dopo l'incontro col premier il leader della Lega sottolinea la soddisfazione per l'operato del governo, fissa le priorità per il futuro e conferma di voler federare leghisti e azzurri

Un colloquio così piacevole da aver perso di vista l’orologio. Quello tra Mario Draghi e Matteo Salvini, tenutosi oggi pomeriggio a palazzo Chigi, serviva ad tenere aggiornato il partitosi via Bellerio sull’operato del governo.

All’uscita, il leader della Lega ha parlato coi cronisti di “un confronto a 360° con una sostanziale condivisione e soddisfazione per quanto si è fatto negli ultimi tre mesi” e della sintonia tra lui e il presidente del Consiglio su temi in agenda come immigrazione, Europa e sblocco dei licenziamenti. Indicando anche le priorità per l’immediato futuro secondo il suo partito: “riforma del fisco, della giustizia e della pubblica amministrazione”.

Sulla proposta di federazione all’interno del centrodestra tra Lega e Forza Italia, il senatore leghista non entra nel dettaglio - “Il Covid ci ha insegnato che uniti si vince” dice -, ma conferma la sua volontà di procedere sul percorso unitario.