Ora Cdp vuole uscire dai suoi gioielli. Da Tim e WeBuild: è il metodo Draghi

Nominare, certo, ma per fare cosa? La nomina fresca fresca di Dario Scannapieco alla guida di Cassa depositi e prestiti ha permesso a molti osservatori di affinare il giudizio su un aspetto interessante del metodo Draghi, che è quello che riguarda il criterio scelto dal presidente del Consiglio per individuare i nomi a cui affidare la regia delle principali partecipate di stato. Il metodo Draghi, non solo in questo campo, prevede grosso modo due step. Step numero uno: individuare una figura competente di stretta fiducia del premier (Scannapieco, oltre che essere stato numero due della Bei, è amico di Draghi da una vita). Step numero due: verificare che la figura selezionata possa mettere la partecipata di stato un po’ più al servizio del mercato e un po’ meno al servizio della politica (criterio che Draghi seguirà anche sulla Rai, ragione per cui il premier si è affidato a due società di head hunter per selezionare il prossimo amministratore delegato).

