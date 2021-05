Nomine, le scelte di Draghi su Cdp, Ferrovie e Rai

Il premier deciderà in autonomia, confrontandosi con i collaboratori più stretti. Da qui all'autunno, il governo sarà chiamato a indicare 518 nomi, tra consigli d'amministrazione e collegi sindacali, per 90 partecipate

Ancora qualche giorno, forse qualche ora, poi sarà il momento delle scelte. Nei corridoi di Palazzo Chigi tiene banco la questione nomine: un passaggio stretto ma obbligato per il governo Draghi, che dovrà esprimersi sui vertici delle principali partecipate statali, strategiche anche in ottica Recovery. A partire da Cassa depositi e prestiti e Ferrovie dello Stato, rispetto alle quali le prime scelte sono attese in settimana. A giugno invece toccherà alla Rai.