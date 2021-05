Draghi, ultimo colpo al sistema M5s-Conte: via Palermo da Cdp

Il premier è pronto al cambio a Cassa depositi e prestiti: Scannapieco al posto dell'ad che piace tanto ai grillini. Svolta anche a Ferrovie: Battisti via, in pole c'è Ferraris

Più il M5s lo difendeva e più lui si indeboliva. Tanto che adesso il primo ad aver capito che la sua conferma in Cassa depositi e prestiti è appesa a un filo è proprio Fabrizio Palermo. Per i grillini – da Luigi Di Maio a Giuseppe Conte – sarebbe l’ultimo totem, forse quello più pesante, a venire giù manu militari delle truppe draghiane. C’è adrenalina nell’aria. Anche perché il premier è volato a Bruxelles lasciando tutti i partiti nell’incertezza. Che poi altro non è che la conferma di un metodo già visto in questi cento giorni: Draghi ascolta tutti, ma alla fine decide lui. E così avanza Dario Scannapieco alla guida di Cdp. Tra domani e giovedì il responso.