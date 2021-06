“Le riforme sono più importanti dell'unanimità”. Parla il ministro Lorenzo Guerini

“Le riforme non sono neutrali ma questo non può far pensare che si possa accantonare il tema per salvaguardare una formula politica”. Libia, Ue, Letta, agenda Draghi. Intervista al ministro della Difesa

Guardi che non ho problemi a dirlo”. A dire cosa? “A dire che l’agenda del Pd debba coincidere con l’agenda Draghi”. Stessa agenda? Uguale uguale? Sicuro sicuro? “L’agenda Draghi prevede un imperativo che condivido: riformare, riformare, riformare. E poi: crescere, crescere, crescere. E dunque: semplificare, semplificare, semplificare. Questi elementi sono nel bagaglio culturale e politico del Pd”. Lorenzo Guerini è il ministro della Difesa, è uno dei ministri sopravvissuti politicamente al passaggio dal governo Conte al governo Draghi, è un esponente importante del Partito democratico, guida una corrente (Base riformista) decisiva nella vita del Pd (Letta le correnti non le voleva ma da quando c’è Letta le correnti proliferano come i conigli) e in questo colloquio volante con il Foglio offre alcuni interessanti e rapidi spunti di riflessione per provare a ragionare su almeno cinque temi: dove va il governo, che può succedere con Salvini, che sta succedendo con il Pd, che cosa succederà nel Mediterraneo e cosa cambierà nei prossimi mesi nei rapporti con la Libia.