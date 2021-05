Come l'Italia è diventata un laboratorio dell'antipopulismo

I populisti che combattono il populismo: che sballo! Ci sono molte ragioni per considerare un fatto politico molto rilevante la lettera inviata ieri a questo giornale da Luigi Di Maio. La prima ragione ha a che fare con la portata della svolta che il ministro degli Esteri ha indicato al partito di cui è stato a lungo leader: basta gogne, basta giustizialismo, basta processi sommari, basta considerare un indagato colpevole fino a prova contraria. Si può ironizzare quanto si vuole sul fatto che il M5s, o almeno un pezzo di esso, sia arrivato a considerare il garantismo come un atto dovuto solo dopo aver vissuto sulla propria pelle cosa significhi essere considerati, sulla base di un sospetto, dei furfanti fino a prova contraria. E si può ironizzare quanto si vuole sul fatto che il M5s, o almeno un pezzo di esso, sia arrivato a ragionare sulle conseguenze della gogna dopo aver contribuito ad avvelenare i pozzi a cui si abbevera ogni giorno la democrazia italiana. Ma per un partito come il M5s, cresciuto inseguendo una piattaforma tarata sull’osservanza fideistica del culto giustizialista, rinnegare il giustizialismo è come per un postfascista rinnegare il fascismo. E per certi versi, le parole consegnate ieri a questo giornale da Luigi Di Maio, caro Uggetti, ti chiedo scusa per la gogna che ho contribuito ad alimentare quando sei stato arrestato, non valgono meno – come peso politico non certo come peso storico – di quelle consegnate anni fa da Gianfranco Fini quando in Israele, nel 2003, arrivò a dire che “il fascismo fa parte del male assoluto”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni