Draghi uomo solo al comando è una novità per l'Italia. Ma anche un rischio

Il presidente del Consiglio incarna una nozione dell’autorità indiscussa che per il nostro paese è un'occasione. Ma non solo

Draghi ha autorità, il governo è fondato su quell’autorità, che non è solo competenza o curriculum, è qualcosa di più e di diverso. Da quando si è formato il governo da lui presieduto, nessuno che conti e abbia voce in capitolo ha criticato Draghi. Qualche ironia frondista su giornali laterali, forse, ma nemmeno la piccola opposizione di destra, che fa le sue battaglie di bandiera, come peraltro fanno anche partiti e componenti della maggioranza, si spinge fino a trascurare un principio di rispetto personale e di riconoscimento di valore diretto a Draghi. Per usare una formula equivoca e insipida applicata ad altri capi dell’esecutivo nel bailamme della polemica spicciola, Draghi è un caso di uomo solo al comando. L’uomo di stato autorevole fa attenzione, ascolta, compone prospettive anche diverse o opposte, media e transige su quanto reputa inessenziale, poi decide e la sua volontà diventa legge.