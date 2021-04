Rivoluzione Draghi

Tra poco più di una settimana, uditi i partiti, compresi quelli all’opposizione, i sindacati, le organizzazioni degli imprenditori, le regioni e il Parlamento, l’Italia presenterà il suo Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Mario Draghi è riuscito a rendere abbastanza agevole il percorso di un’operazione che, per le sue dimensioni, quasi 210 miliardi, e per le sue ambizioni di rinnovamento non ha paragoni nella storia. Grazie a uno stile sobrio e a una competenza indiscussa, Draghi ha evitato il solito assalto alla diligenza. Anticipando il piano delle grandi opere, ha disinnescato possibili conflitti localistici, attribuendo a ministri competenti la gestione finanziaria, i piani di innovazione tecnologica e di sostenibilità ambientale dello sviluppo, sottraendo queste materie alle esasperazioni retoriche. Affiderà al termine del percorso a tecnici scelti senza manuale Cencelli le funzioni di controllo e promozione dei vari progetti, evitando che questa operazione appaia come un esautoramento delle autorità politiche.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni