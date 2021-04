il caos nel m5s

Di Maio mugugna sui silenzi di Conte: "Così il M5s si perde. Servono alleanze col Pd ovunque"

I parlamentari tentano di dissuadere Grillo dal pubblicare il video in difesa del figlio: "Beppe, non farlo". Ma lui tira dritto: "Per me la priorità è la mia famiglia, ora"