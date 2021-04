Superlega, Draghi contro le élite: "A rischio tutto il sistema calcio"

Da destra sinistra tutti in campo. L'Atalanta diventa la nuova battaglia del Pd, una mozione congressuale. E anche Conte, in attesa di diventare capitano del M5s, per un giorno si alza dalla panchina e fa riscaldamento

Mario Draghi è contrariato, e vuole capire. Si confronta al telefono con Gabriele Gravina, capo della Figc. La notizia stravolge l’agenda parlata della politica italiana: niente vaccini, zero Recovery. Solo pallone (con inserti di Beppe Grillo, certo). Per un giorno, tutto viene dopo. C’è però, nelle stanze del governo, la consapevolezza che poco si potrà fare per convincere Juve, Inter e Milan a rinunciare alla Superlega. Fin dalla prima mattina, a Palazzo Chigi circolano ragionamenti di questo tipo: così rischia di scomparire il mondo delle squadre di mezzo. E ancora: le grandi squadre vivono anche dei vivai delle squadre di mezzo e se li elimini indebolisci anche le grandi, vedi il football americano che ad esempio vive dei giocatori delle squadre dei college. Sono riflessioni che si alzano in aria dalle parti del premier dove si ammette che c’è una linea delicata fra questo e un monopolio che ammazza il calcio. Poi Draghi si espone. E si schiera “con le autorità calcistiche italiane ed europee”.