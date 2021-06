La balla del Draghi liberista

Nell’agenda Draghi c’è un ritorno dello stato (Alitalia, Ilva, Aspi, debito) ma gli ex giallorossi vogliono trasformare il premier in quello che non è. Indagine su una conflittualità pericolosa per le riforme (e per la sinistra)

Dopo qualche scaramuccia tra i partiti che sostenevano il governo Conte – ad esempio su nuove proposte di tassazione, sblocco dei licenziamenti e normativa sugli appalti – nell’area politico-culturale nostalgica della stagione giallorossa si sta imponendo un tentativo di marcare una distanza dal governo Draghi. Qualcosa del genere si era già visto, sottotraccia, con le riaperture decise ad aprile dal premier Mario Draghi ritenute da taluni, all’epoca, un rischioso cedimento agli interessi di Confindustria che avrebbe provocato un’impennata di contagi, ospedalizzazioni e decessi (qualche “intellettuale” senza il senso del tragico e del ridicolo l’aveva addirittura definito “il nostro Bolsonaro”). Secondo questa narrazione Palazzo Chigi sarebbe una specie di presidio turboliberista, certificato dalla presenza in ruoli chiave di economisti come Francesco Giavazzi visto un po’, per citare Aldo Giovanni e Giacomo, come il “Gran visir di tutti i liberisti” oppure Marco Leonardi, che non ha mai rinnegato la stagione delle riforme fatte dal Pd (come il Jobs act).