Non è un modello Draghi senza stipendio

Mario Draghi ha deciso di non ricevere gli emolumenti dovuti al presidente del Consiglio. E’ una sua scelta personale e non ha voluto darle un significato politico, tanto che non l’aveva comunicata. Niente da dire quindi su di lui. Qualche commento invece merita attenzione critica: Danilo Toninelli (M5s) ne deduce che “è diventato grillino, noi lo facciamo da sempre” dimenticando però che i ministri dei 5 stelle erano parlamentari e per questo retribuiti. Qualche osservatore invece paragona la scelta silenziosa di Draghi all’autoriduzione di Conte del “solo” 20 per cento che era stata “sbandierata”. Da queste osservazioni provenienti da sponde politiche opposte, persino da quella di Antonio Tajani che ricorda come anche Silvio Berlusconi abbia “rinunciato a tante cose”, sembrerebbe che rinunciare agli emolumenti per una carica politica sia un comportamento esemplare, nel senso letterale, cioè che sia un esempio che deve essere imitato.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni