Draghi, il tagliator cortese. L'arte di allontanare teste: "Serve un profilo nuovo per lo scopo"

Roma. La differenza è di lessico e di modi. Non li chiama licenziamenti ma sostituzioni. E ogni volta che Mario Draghi li accompagna alla porta, l’ultimo è stato il direttore del Dis, Gennaro Vecchione, stringe a tutti la mano, motiva la necessità del cambio perché, ed è questo il senso del saluto, “serve un profilo diverso per lo scopo”. Veramente, in questo “tagliar cortesemente”, manca l’allegria della cacciata, del “siluramento”, del “repulisti”, l’esibizione della testa anche quella del tontolone, Mimmo Parisi, mister Anpal, che, fino a ieri, diceva: “Io non ne so nulla”. Non si illuda quindi Matteo Salvini che ha esultato per questo rotolare, “finalmente via gli Arcuri, i Borrelli”, che non è rotolare come lui lo intende, ma la chiamata delle “professionalità appropriate”. Tagliare è già cacciare (nuove) teste, ma non agitarle.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni