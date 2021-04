“Caro Salvini, ma che ti esulti? In questo governo ti sbeffeggiano”. Parla La Russa

"Il capo della Lega tratta Draghi come Conte. Ma non ha ottenuto neppure un'ora d'aria in più sul coprifuoco. Speranza? Fossi in Matteo lavorerei per farlo dimettere". Intervista al senatore di FdI

Sulle prime ci prova, a negare la tensione. “E’ tutto un teorema montato dalla sinistra”, sbuffa. Poi però basta parlarci due minuti, insistere un po’, e subito Ignazio La Russa dismette ogni dissimulazione. “Mi chiedo solo di cosa si vanti mai, Matteo Salvini”, dice il senatore di Fratelli d’Italia. “L’ho sentito esultare, rivendicare la bontà della sua scelta di entrare in questo governo”. Ripete che chiamarsene fuori, come ha fatto Giorgia Meloni, avrebbe significato rinunciare a incidere. “Ma il problema è proprio questo: parla con la baldanza di chi ha ottenuto qualcosa. E invece sul coprifuoco non è riuscito a strappare neppure un’ora d’aria in più. E il massimo che ha fatto, per segnalare la sua contrarietà, è stato astenersi. Neppure un voto contrario, che del resto forse nel suo partito c’è chi, come Giorgetti, non gli avrebbe concesso una mossa così decisa”.