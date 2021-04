Draghi abbraccia Giorgetti (e Salvini): "Superato strappo". La Lega rilancia

Ridimensionare lo strappo per tenere la Lega dentro. Non solo coprifuoco. Salvini vuole deleghe per i suoi viceministri e indicare linea all'Interno e al Mit. Draghi si fida di Giorgetti e sulla capacità di tenerlo e lui si sente un tecnico

E’ l’uomo di mezzo ma tutto intero. Si astiene per contenere Salvini, non rompe ma incolla la Lega al governo. C’è un motivo se per Mario Draghi “il non ci stiamo” leghista sul decreto riaperture “è un precedente” ma che si può superare, “anzi, lo abbiamo già superato”. Il motivo è che va tutelato Giancarlo Giorgetti.