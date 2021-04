Romeo: “Con il ddl Zan la sinistra mina l'unità della maggioranza"

Nel giorno in cui è la Lega a segnare una distanza dall’agenda di governo, con l’astensione dei suoi ministri in Cdm, lui offre una lettura opposta. “Quando questo governo è nato, il premier Draghi ci ha detto: in una fase emergenziale come questa, occorre che tutti i partiti accantonino le divisioni che hanno segnato gli ultimi vent’anni. Del resto, anche l’appello del presidente Mattarella all’unità nazionale andava nella stessa direzione. Com’è che adesso Pd, M5s e Leu si sono messi in testa di voler portare avanti disegni di legge che sono delle vere e proprie bandiere politiche?”. A parlare è il capogruppo al Senato della Lega, Massimiliano Romeo. E l’oggetto del contendere è la serie di proposte che il centrosinistra sta cercando in ogni modo di calendarizzare in Parlamento: il ddl Zan, una commissione sulle fake news, persino una legge sul fine vita. Vuole dire che iniziano a intravedersi strani movimenti tellurici che possono minare la stabilità della maggioranza? “Far nascere questo governo è una scelta che abbiamo difeso e continuiamo a difendere. Cerchiamo sempre di portare avanti le nostre proposte, ma in modo tranquillo, salvaguardando una concordia nei lavori parlamentari. Già nell’opera di governo è un’impresa riuscire a trovare una mediazione fra tutti i partiti, visto che proveniamo da culture profondamente diverse. Se poi – aggiunge Romeo –, mettiamo in mezzo temi ideologici come quelli che sta portando avanti la sinistra rischiamo di incendiare il clima politico della maggioranza”.

