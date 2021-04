L'Italia riapre non grazie a Salvini, ma nonostante il salvinismo

Con tutto il rispetto per il senatore Matteo Salvini e con tutto il rispetto per la sua storia, per la sua coerenza, per la sua intelligenza e per la sua lungimiranza, la tesi esposta in queste ore da un pezzo importante del centrodestra, ovverosia “le riaperture di lunedì prossimo non ci sarebbero mai state se non ci fossimo stati noi al governo”, è una tesi che cozza con una realtà tanto difficile da accettare quanto complicata da negare. Una realtà che giorno dopo giorno, ora dopo ora, secondo dopo secondo, ci dice, al contrario di ciò che sostiene il senatore Salvini, che il possibile ritorno alla normalità dell’Italia, e non solo dell’Italia, è legato in modo inversamente proporzionale alla capacità del nostro paese di seguire l’agenda sovranista della sua Lega. Non si prova a riaprire l’Italia perché lo ha detto Salvini. Ma si prova a riaprire l’Italia perché in queste settimane il nostro paese ha provato a fare quello che Salvini non avrebbe mai voluto fare.

