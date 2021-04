Diritti e riaperture: Salvini sabota il Cdm e incendia il Senato

Il capo della Lega manda in tilt la maggioranza. "Ci provocano, ma non riusciranno a cacciarci dal governo", dice. Letta insiste su ddl Zan: "Draghi sa che di noi può fidarsi, anche queste sono battaglie europeiste". I dubbi di Forza Italia sulla linea del Truce. Il caos al Senato

L’equiparazione che forse Matteo Salvini vorrebbe affermare, Enrico Letta la ripudia. “Al presidente Draghi ho ribadito - spiega il segretario del Pd ai suoi parlamentari - che le nostre proposte, ancorché divisive, riguardano solo l’attività parlamentare e non interferiscono con l’agenda del governo sulle questioni più delicate, come il Pnrr o l’emergenza sanitaria”. Distinzione forse un po’ capziosa, e che però s’è rivelata nella sua concretezza quando ieri, in Consiglio dei ministri, i tre esponenti della Lega si sono astenuti per testimoniare la loro contrarietà sul mantenimento del coprifuoco alle 22.