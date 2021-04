Copasir, Salvini ricorda alla Meloni che ha un problema con l'Iran

Fosse un altro, l’epicentro dello scontro, verrebbe da dire che vabbè, anche di queste bassezze è giusto che si nutra la politica. Il punto però è che la guerriglia a colpi di veline si consuma intorno a un organismo che proprio sugli eventuali usi impropri di informazioni riservate sarebbe preposto a vigilare. Ma à la guerre comme à la guerre. E dunque ogni pettegolezzo è ammesso, per conquistare la presidenza del Copasir. E così dalle parti di Matteo Salvini, dopo la pubblica accusa lanciata da Giorgia Meloni per rivendicare a FdI la poltrona occupata dal leghista Raffaele Volpi, c’è chi ha bisbigliato che se davvero gli alleati patrioti insistono con questo stillicidio, “bisognerà ribadire da che parte stanno Italia e Nato rispetto all’Iran”. Riferimento velenoso agli affari personali di Adolfo Urso, senatore meloniano e candidato in pectore alla guida del Copasir: “E’ la legge che lo impone”, ripete Ignazio La Russa: “Quella carica spetta alle opposizioni e Adolfo è una persona degnissima”. E sulla dignità, in effetti, nessuno ha da obiettare. Solo che a Urso si rinfaccia una certa presunta simpatia per il paese degli ayatollah, per via di quella sua azienda, la Italy world services, messa in piedi nel 2013, che fornisce consulenze alle aziende italiane che vogliono fare import-export con Teheran. Roba in effetti un poco imbarazzante, sul piano politico, per chi deve andare a presiedere il comitato parlamentare che controlla sull’operato dei servizi segreti.

