Classe dirigente che vai, vaccino che trovi

Vaccino e regime politico, vaccino e situazione antropologica: una correlazione probabilmente esiste. La Cina di Mr. Ping è la più efficiente, dicono i dati, sia in numeri assoluti sia in percentuale sulla popolazione. Sono comunisti, lo stato può praticamente tutto, dà ordini che vengono seguiti, ordini alla burocrazia locale ma anche direttamente alla popolazione, su cui è esercitato un controllo sociale diffuso e centralizzato. Chi consideri la vaccinazione di massa una campagna di salute pubblica, senza alternative nella pandemia, potrebbe invidiare queste caratteristiche, ma fino a un certo punto se si pensa a quanto implichi poi per la vita reale il grado forte di chiusura di una società ormai perfino ricca, ma certo non libera. Inoltre sono confuciani, e di questo ne so poco, ma abbastanza per pensare che la sacralità della vita laica e secolare, delle armoniose relazioni umane, uno dei centri dottrinali e pratici del confucianesimo come ordine morale, può essere d’aiuto in una situazione in cui le relazioni fanno premio sulla relativa solitudine di individui e famiglie in società più aperte.

