Marsilio: “Dosi ai giudici? Lo chiese Bonafede. Draghi con le regioni sbaglia”

"Non mi pento di quella delibera, si è trattato di un'errore dell'Asl. I governatori? Non vengano messi alla berlina". Parla il presidente dell'Abruzzo

Un po’ se la ride, all’altro capo del telefono, il presidente dell’Abruzzo Marco Marsilio. “Vi siete divertiti voi del Foglio, eh”. Breve antefatto esplicativo: ieri abbiamo raccontato su questo giornale come a dispetto delle critiche dell’opinione pubblica, anche nella regione amministrata dal centrodestra si sia provveduto a vaccinare i giudici. Ci spiega com’è stato possibile, presidente? “Allora, facciamo chiarezza”, premette. “In un primo momento, quando il vaccino AstraZeneca era prescritto solo agli under 55, si è posto il problema: a chi lo diamo? Il vecchio governo aveva ricompreso nei servizi essenziali da coinvolgere, oltre ai medici e infermieri delle strutture pubbliche e private, anche il personale per l’amministrazione della giustizia. Fu un’istanza portata avanti dall’ex ministro Bonafede, che recepì alcune richieste dei presidenti di tribunale”. Poi però col generale Figliuolo questa descrizione di “servizi essenziali” è venuta meno. Voi perché siete andati avanti? “Nella delibera del 22 marzo abbiamo chiarito che avremmo continuato a vaccinare gli operatori di Polizia giudiziaria, compresi quelli che lavorano nei tribunali, che svolgono indagini, uomini in divisa che hanno continuato a operare in maniera instancabile, non di certo i magistrati”.