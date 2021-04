“Sui vaccini Giani non ha più alibi. La smetta con le marchette”. Parla Mugnai

"Per vaccinare giudici, avvocati e giardinieri, in Toscana sono morti oltre 300 anziani. Non c'è più tempo da perdere”, ci dice il deputato di Forza Italia

“Giani non ha più scuse. Gli errori politici ci sono e ci saranno sempre, ma in questo caso non sono tollerabili, visto che riguardano la vita delle persone”. Stefano Mugnai è il vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera. Aretino, da settimane guarda con sempre maggiore apprensione alle vicende della sua regione e non fa che chiedere un cambio di passo nell’andamento della campagna vaccinale. Che vede la Toscana relegata il fondo alla classifica nazionale per quel che riguarda le somministrazioni agli over 80, sia per le prime dosi sia per i richiami.