"Appello per Grisù". L'interrogazione parlamentare della deputata M5s sulla scomparsa di un gatto

Daniela Torto, membro della commissione Bilancio alla Camera, e il video di denuncia per il gatto allontanato dal treno Torino-Lecce: "Voglio far luce sull'accaduto"

"Questa che vedete è la foto di Grisù". E colei che presenta la storia del gatto scomparso alla stazione di Pescara non è il conduttore di un rotocalco generalista pomeridiano, ma un parlamentare della Repubblica. Daniela Torto, teatina, eletta col M5s nel 2018 e membro della commissione Bilancio della Camera, ha annunciato con un video di un paio di minuti che sulla vicenda andrà a fondo utilizzando le prerogative che il suo ruolo istituzionale le garantisce. "Sto depositando un'interrogazione parlamentare che faccia luce sull'accaduto e allo stesso tempo sensibilizzi alla nascita di un vero e proprio codice di comportamento del lavoratore, affinché ci si adoperi nella messa in sicurezza e nella tutela di chiunque sia sotto la nostra responsabilità, in qualunque circostanza". Questo perché "mi auguro che presto Grisù ritorni con la sua famiglia, ma allo stesso tempo ritengo che l'accaduto metta in evidenza ciò che doveva essere fatto e invece non è stato fatto. Ognuno di noi avrebbe dovuto occuparsi della tutela dell'animale". Sotto accusa della grillina il capotreno, che avrebbe liberato il gatto senza avvisare i proprietari. "Se avesse trovato un oggetto smarrito, cosa avrebbe fatto. Lo avrebbe lanciato fuori dal treno o avrebbe chiamato la polizia ferroviaria?", si chiede. "Oltre al fatto che un gatto ha un valore molto più grande di un semplice oggetto", puntualizza con studiata e posata prossemica.

Pubblicità

Non sappiamo coma andrà a finire la fondamentale vicenda. È certo che per la Torto il ritrovamento del gatto e la punizione di chi lo ha allontanato dai suoi proprietari paia una priorità assoluta. Di sicuro più del Recovery plan.