Raggi appesa a un solo voto in Consiglio. Ma nessuno infierisce

Sbadigli, stiracchiamenti, schermo a nero. Due giorni fa la sindaca di Roma Virginia Raggi ha perso l’ennesima consigliera e con questo addio è rimasta praticamente senza maggioranza in Aula Giulio Cesare. Eppure il giorno successivo in un sonnacchioso pomeriggio, nell’Assemblea capitolina tornata in versione videoconferenza a causa della zona rossa, quasi sembrerebbe che non sia successo niente. E la ragione è semplice: probabilmente potrebbe non cambiare niente. La consigliera Gemma Guerrini due giorni fa aveva annunciato il suo addio spiegando: “Non supporterò nessuna forza politica che sosterrà la candidatura dell’attuale sindaca alle prossime elezioni”. Non solo. Aveva lanciato anche un pericoloso avvertimento: sul piano industriale di Ama non ci sarà il mio voto favorevole. All’ordine dei lavori di ieri il primo punto era proprio il voto sul provvedimento citato dalla consigliera (una questione sospensiva alla discussione in realtà). Alla votazione ha partecipato, forse per evitare brutte sorprese, anche la sindaca Raggi, ma il risultato sembra promettere tranquillità: su 44 totali i voti favorevoli sono stati 26. Buona la prima.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni