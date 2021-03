Il M5s perde pezzi in Campidoglio. Virginia Raggi senza maggioranza

Le elezioni a Roma sono state rinviate in autunno, ma intanto, a pochi mesi dalla fine del suo mandato, Virginia Raggi rischia di trovarsi senza maggioranza. Questa mattina con una lettera di due pagine la consigliera Gemma Guerrini ha lasciato il M5s per passare al gruppo Misto (“Non supporterò nessuna forza politica che sosterrà la candidatura dell’attuale sindaca alle prossime elezioni”, ha aggiunto). La sua è la quinta defezione da quando, entusiasta, la truppa grillina entrò in Campidoglio nel luglio del 2016. Allora erano 29 consiglieri, sufficienti anche in caso di assenze, a garantire la maggioranza per la rivoluzione stellata che sognavano per la città. Adesso ne rimangono soli 24. Per la maggioranza, per arrivare a 25, (in Assemblea capitolina siedono 48 consiglieri) servirà il voto della sindaca.

E non basta.

