L'ipotesi "Gualtieri sindaco" apre la partita romana. Le reazioni del centrodestra

Forza Italia vuole un candidato forte, conosciuto e solido. Per la Lega il profilo giusto è Bertolaso. E Meloni: "Non temiamo nessuno…"

Se il candidato del Pd per le Comunali di Roma fosse Gualtieri sarebbe "una sfida seria", dice Maurizio Gasparri di Forza Italia. Il centrodestra, aggiunge, dovrebbe affrontarlo con un candidato forte, conosciuto e solido. Nome che Matteo Salvini, segretario della Lega, (che ironizza sulla "abbondanza di candidati a sinistra") ha già in mente: quello di Guido Bertolaso. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia: "Non temiamo nessuno… Quanto prima saremo in grado di mettere in campo il nostro candidato sindaco".