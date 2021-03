Non solo Calenda Vs Gualtieri. Così il centro prova a sfidare il Pd in vista delle amministrative

A sentire lui, era chiaro sin dall’inizio che l’operazione era ancora a mezz’aria. “Lo fanno per risolvere i loro problemi interni e per mettere noi con le spalle al muro”, spiega di bon mattino Carlo Calenda ai suoi consiglieri, indossando una volta tanto, lui, i panni di quello che predica la calma. “Ma io non mi lascio impressionare: ormai sono in campo, e vado fino in fondo”. E forse, sulle prime, l’atteggiamento del leader di Azione pareva tradire un eccesso di baldanza. Solo che poi, a metà pomeriggio, davvero nel Pd tutto s’ingarbuglia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni