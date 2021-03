Pandemia e futuro: più vaccini per chi chiude

Sul calendario pandemico del governo, i giorni che ci separano da un progressivo ritorno alla normalità sono quelli che mancano per arrivare a una data cerchiata di rosso a Palazzo Chigi, dopo la quale le restrizioni che conosciamo oggi non ci saranno più, i vaccini che mancano saranno solo un brutto ricordo e il bollettino dei morti e dei contagi quotidiani inizierà finalmente a fare un po’ meno paura. Quella data è il 31 luglio, a quella data mancano ancora centoquarantacinque giorni ed entro quella data il ministro della Salute, Roberto Speranza, è convinto che sarà possibile arrivare al momento chiave della pandemia: “Entro la fine dell’estate, come abbiamo detto, contiamo di poter vaccinare tutti coloro che si vogliono vaccinare, ma entro il 31 luglio contiamo di poter vaccinare tutta la popolazione over 65 che desidera vaccinarsi”.

