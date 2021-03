Sorpresa: con Draghi ritornano i partiti

Sui libri di storia, il 4 marzo del 2018 lo ricorderemo come il giorno in cui l’Italia è stata investita da uno tsunami politico, anzi antipolitico, che ha avuto l’effetto di cambiare il paese premiando l’agenda del nuovo movimentismo, archiviando il vecchio bipolarismo e bocciando la tradizionale forma del partitismo. A tre anni di distanza, è possibile che vi sia un altro 4 marzo candidato a entrare nei libri di storia, non tanto per ciò che rappresenta per l’Italia il passo indietro di Nicola Zingaretti ma per ciò che sta rappresentando per la politica italiana l’effetto Draghi.

