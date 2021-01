Crisi di governo, segui la prima giornata di consultazioni

Nel pomeriggio Casellati e Fico saranno ricevuti al Quirinale. Tutti gli aggiornamenti della giornata politica

Al via le consultazioni

Dopo le dimissioni del premier Conte, avranno il via nel pomeriggio le consultazioni con il capo dello stato Mattarella al Quirinale. Qui trovate il calendario. In breve: oggi pomeriggio sarà la volta dei presidenti di Senato e Camera (alle 17 la Casellati, alle 18 Fico). Da domani e fino a venerdì pomeriggio tutti gli altri.

Parallelamente all'attività del Quirinale, proseguono le trattative che in linea teorica dovrebbero condurre al Conte ter: un esecutivo a guida Comte che sia sostenuto da un nuovo patto di maggioranza: con o senza Renzi, grazie all'aiuto di quanti responsabili, è ancora presto per dirlo. Di certo c'è che il reclutamento al Senato per sostituire Italia viva con una pattuglia che garantisca solidità alla maggioranza non è andato a buon fine: il gruppo è stato infine costituito, ma il numero di senatori è più limitato di quanto il premier in persona sperasse: sono 10, in pratica tutti quelli che hanno già votato la fiducia al governo la scorsa settimana.

Intercettato vicino a Palazzo Madama dal Foglio, poi, uno dei cosiddetti responsabili, il senatore ex forzista Andrea Causin ha confessato di ritenere la caccia ai volenterosi conclusa, auspicando un governo di cui possano far parte, come esponenti, sia Matteo Renzi che Nicola Zingaretti. "Il fatto politico si è concluso con la fiducia al presidente Conte. Il gruppo si è costituito, adesso si apre a una fase nuova. Per risolvere i problemi abbiamo bisogno di un governo di altissimo profilo", ha detto.

Ma anche dalle dichiarazioni dei partiti che compongono la maggioranza si potrà capire qualcosa in più della direzione presa dalla crisi. Si ieri sera barra notte si è tenuta l'assemblea dei gruppi parlamentari del M5s, alle 16 al Nazareno si riunirà la direzione del Pd. Mentre in serata, alle 22 e 30, è prevista l'assemblea dei parlamentari di Italia viva.

