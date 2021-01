Le geometrie inevitabili per un TrisConte

Draghi? Magari. Ma in un Parlamento da incubo tentare l’azzardo del governo impossibile piuttosto che regalarci un governo da sogno potrebbe far precipitare tutto e regalarci di nuovo come è stato nel 2018 un governo da incubo

A voler essere un minimo cartesiani e a voler analizzare per un istante tutti gli indizi presenti sul tavolo, si potrebbe dire che arrivati al punto in cui ci troviamo oggi, all’indomani delle dimissioni di Giuseppe Conte, gli scenari veri di fronte ai quali si trova oggi la legislatura sono due e non hanno a che fare con le geometrie parlamentari ma hanno a che fare prima di tutto con la psicologia dei protagonisti presenti sulla scena. Il primo scenario è quello della razionalità ed è uno scenario in cui, dopo molto rimescolare, le pedine alla fine vanno al loro posto naturale. Il secondo scenario è invece quello del gioco d’azzardo ed è uno scenario all’interno del quale a un certo punto uno dei protagonisti della scena, piuttosto che accontentarsi di una piccola vincita, prova a fare quello che ogni giocatore d’azzardo cerca di fare almeno una volta nella vita: puntare più in alto e rischiare di perdere tutto.

Pubblicità

Pubblicità