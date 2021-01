La senatrice Minuto (FI) spiega perché apprezza Conte che apre ai moderati

La senatrice Carmela Minuto, cinquantenne di bell’aspetto, ai più sconosciuta ma non a Molfetta, Bari, dove la stessa ha ricoperto gli incarichi di assessore e vice sindaco. “Sono ancora consigliera comunale, faccio politica sul territorio da 25 anni”, incalza lei. In realtà, la senatrice è annoverata tra i ‘responsabili’ in uscita da Forza Italia. “Guardi, io sono e rimango del centrodestra. Il fatto è che il paese versa in condizioni gravissime, c’è una crisi sanitaria ed economica in atto, io non dico che non si possa andare al voto, dico che bisogna fare ogni tentativo per dare un governo al paese con questo Parlamento”. Un Conte ter, insomma.

