Il calendario delle consultazioni

Chi e quando salirà al Quirinale per parlare con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Pubblicità

Si inizia questo pomeriggio con le consultazioni e si andrà avanti fino a venerdì. Consultazioni che però non avranno in scena nel solito scenario della Sala della Loggia. La "famosa Porta" infatti non sarà più lo sfondo del via vai politico, come segnalato ieri dal portavoce del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In un tweet infatti Giovanni Grasso ha annunciato che a causa di lavori di restauro "le dichiarazioni delle delegazioni si terranno nel Salone delle Feste".

Pubblicità

Devo dare purtroppo un dispiacere ai fan della famosa Porta. La Sala della Loggia è chiusa per lavori di restauro e le dichiarazioni delle delegazioni si terranno nel Salone delle Feste... https://t.co/ceTKPiYQ1y — giovanni grasso (@_giovannigrasso) January 26, 2021

Mercoledì 27 gennaio

17:00 salirà al Quirinale il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati

Pubblicità

Pubblicità

18:00 è il turno del presidente della Camera Roberto Fico

Giovedì 28 gennaio

10.00 Gruppo Parlamentare "Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)" del Senato

10.30-12.30 e ore 16.00-16.45 Rappresentanti dei gruppi Misti del Senato e della Camera

16.45 Gruppo "Liberi e Uguali" della Camera

17.30 Gruppi Italia Viva - PSI del Senato e Italia Viva della Camera

18.30 Gruppi "Partito Democratico" del Senato e della Camera

Venerdì 29 gennaio

La mattina si svolgerà la Cerimonia di inaugurazione dell'Anno Giudiziario della Corte Suprema di Cassazione.

16.00 Gruppi "Fratelli d'Italia" del Senato e della Camera, gruppi "Forza Italia - Berlusconi Presidente - UDC" del Senato e "Forza Italia Berlusconi Presidente" della Camera, gruppi "Lega - Salvini Premier" del Senato e della Camera, rappresentanti delle componenti "Idea e Cambiamo" del Gruppo Misto del Senato e "Noi con l'Italia - USEI - e Cambiamo" del Gruppo Misto della Camera

17.00 Gruppi Parlamentari "Movimento 5 Stelle" del Senato e della Camera