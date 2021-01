Causin: "La caccia ai responsabili è chiusa, ora governo con Renzi e Zingaretti ministri"

Pubblicità

"La caccia ai responsabili è chiusa da giorni", dice Andrea Causin, ex Forza Italia. "Abbiamo costituito un gruppo che si chiama 'Europeisti' e oggi si apre una fase nuova con quattro forze politiche che devono trovare una composizione. Per rilanciare un Conte ter vedo bene un governo di alto profilo, con dentro tutti i big, da Matteo Renzi a Nicola Zingaretti a fare i ministri. Nei momenti di difficoltà i soggetti politici devono mettere in campo le loro forze migliori. Anche se questo è molto rischioso: provare a risolvere i problemi del paese in una situazione come questa vuol dire assumersi delle responsabilità. Più facile è restare a urlare nelle piazze". Ma questo governo di alto profilo si può fare anche senza Conte? "Per ora noi pensiamo che occorra partire da lui, che è elemento di stabilità".

