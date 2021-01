Darsi una calmata per non sputtanare l'Italia

Bisognerebbe darsi tutti una calmata, fare un respiro profondo, riordinare un po’ le idee, mettere un po’ di ordine nel disordine di questa pazza crisi di governo e capire che per far fare a questa legislatura i passi in avanti necessari per governare la pandemia, per costruire il futuro, per affrontare le sfide del Recovery, per non buttare nel gabinetto i fondi europei la strada da seguire è una e soltanto una e prevede alcuni passaggi difficili da accettare eppure necessari da metabolizzare.

