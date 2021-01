Uno speciale Scilipoti chiamato Salvini

Per capire dove si nascondono i responsabili che tengono in vita questo governo più che guardare la lista dei senatori del gruppo mista occorre guardare la lista delle ragioni che fanno dell’attuale leadership del centrodestra un’opzione radioattiva per ogni alternativa di governo. Meno salvinismo, più Europa: la vera mossa del cavallo per il centrodestra sarebbe lì, ma nessuno la vuole vedere.

A riguardarla ancora una volta con il Var, la lunga notte del Senato che ha consegnato alla maggioranza di governo una fiducia quantomeno rocambolesca nasconde alcune piccole e interessanti storie che meritano di essere raccontate per provare a capire la ragione per cui anche chi non vorrebbe più questo governo martedì sera ha aiutato di fatto questo governo ad andare avanti. La prima storia riguarda Matteo Renzi e la domanda che in molti si sono posti, osservando i numeri del pallottoliere di Palazzo Madama, è per quale ragione l’ex presidente del Consiglio abbia scelto di non votare contro un governo che ha scelto lui stesso di mettere in crisi, ritirando le proprie ministre. Risposta numero uno: lo ha fatto per dimostrare alla maggioranza che senza Italia viva non si può andare avanti (10 commissioni su 14 sono, al Senato, senza maggioranza). Risposta numero due: lo ha fatto per evitare che un voto contrario all’esecutivo potesse avere l’effetto non di indebolire il governo ma di frantumare il gruppo parlamentare (un senatore del gruppo di Renzi, Nencini, del Psi, ha già votato sì alla fiducia; altri due, Comincini e Grimani, sono attesi nelle prossime ore nel Pd; altri due ancora, Vono e Carbone, sono corteggiati da giorni dai cosiddetti “costruttori” per provare a dar vita al nuovo gruppo a Palazzo Madama).

