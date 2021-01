Al VisConte mancano le idee, non i numeri

La fiducia, il primo round e quella sfida proibitiva per Conte e Zinga: capire che per camminare non basta stare in piedi

Per il momento i numeri sono quelli che sono, ma alla fine dei conti il succo della due giorni di crisi parlamentare si può riassumere così: il governo Conte, anche senza Renzi, riesce a stare in piedi, ma senza Renzi non ha ancora idea di come si possa camminare. Per il momento, Renzi ha perso la sua sfida con Giuseppe Conte e ha dato la possibilità al presidente del Consiglio di dimostrare che, almeno per quanto riguarda i numeri in Parlamento, si può governare anche senza i voti di Italia viva. Renzi voleva provare a spaccare i gruppi del Pd e del M5s per cercare un equilibrio politico diverso da quello attuale, facendo leva su un amore per Conte da parte del Pd e del M5s infinitamente inferiore rispetto a quello messo in mostra in questi giorni dai leader dei partiti di maggioranza, ma alla fine lo schema si è ribaltato. E ora sarà proprio il suo avversario, Conte, che proverà a spaccare in Parlamento i gruppi europeisti (compreso quello di Renzi) per rafforzare la sua maggioranza “anti sovranista, anti nazionalista e anti populista”.

