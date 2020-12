E ora una normale trattativa

Dopo due ore di confronto tra la delegazione di Italia viva (senza Matteo Renzi che probabilmente ha scelto questa strada per non essere accusato di protagonismo) e il premier Giuseppe Conte coadiuvato da un paio di ministri, Teresa Bellanova ha parlato di passi in avanti e si è detta soddisfatta che dal nuovo testo sul Recovery plan sia scomparsa la task force inizialmente prevista. Tolto di mezzo il sospetto che Conte volesse presiedere contemporaneamente il governo politico e un altro “governo” tecnico che avrebbe gestito somme assai considerevoli, il confronto con Italia viva ha assunto il carattere di una normale trattativa. Si è cominciato a discutere della suddivisione dei fondi, del numero dei progetti da finanziare, insomma di questioni serie ma sulla quali è sempre possibile trovare una mediazione. Renzi, che rischiava di finire in un cul de sac, anche per l’irruenza di alcuni toni ultimativi che aveva impiegato, ora sembra se ne tiri fuori, evitando sia di apparire come uno che si accontenta di poco o niente sia di fare la figura dello sfasciacarrozze in un momento particolarmente delicato.

