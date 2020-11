Semplificare non basta

Si fanno molte polemiche sull’attribuzione a Domenico Arcuri anche dell’incarico di reperire e distribuire i vaccini anti Covid. Naturalmente si può discutere se sia più opportuno caricare sulla stessa persona tante incombenze, in modo che possa gestire le correlazioni tra i vari problemi, o se sarebbe meglio articolare le funzioni. Quella che bisognerebbe capire meglio è proprio la proliferazione delle funzioni commissariali. Alcune delle poche vicende coronate da successo nella storia recente sono state gestite in forma commissariale: dall’Expo di Milano alla ricostruzione del ponte di Genova. Altre, come quella della sanità calabrese, hanno visto avvicendarsi commissari che non sembra abbiano ottenuto risultati apprezzabili, anche prima dell’avvicendamento frenetico degli ultimi commissari usa e getta.

