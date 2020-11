I professionisti della catastrofe: da Bertolaso a Zuccatelli

Sono la nuova “quota catastrofe”, mister sciagura, tutti prefetti sbalestrati, uomini dai poteri sempre speciali, felpe bertolasiane, e infatti il loro “curriculum non si discute…”. Non prendetevela con le mezze maniche della disgrazia, con questi commessi viaggiatori nell’epicentro, richiamati dall’Africa, dall’Oms, inviati in Aspromonte come l’imbranato Saverio Cotticelli, l’ex commissario della sanità calabrese, “commendatore e ordine al merito, generale d’armata, presidente del Cocer interforze”, il funzionario “ma che ci faccio io qui”. E’ stato appena licenziato da Giuseppe Conte per incapacità, ma lo ha immediatamente promosso in prima serata Massimo Giletti perché “dottore, mi creda, quel giorno ero in stato confusionale. Sono stato drogato da qualcuno? Non lo so. Sto cercando di capire”.

