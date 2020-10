Lo strano caso del libro di Speranza pubblicato ma eliminato dagli scaffali

L’uscita di “Perché guariremo”, il libro del ministro della Salute, Roberto Speranza, era prevista per il 22 ottobre, ieri. Solo che ieri, sin dal mattino, sui principali store online dell’interregno esso era irreperibile. Risultava ma non compariva. Come la felicità che, se la cerchi, scompare. Su Google se ne trovava notizia in qualche articolo indignato che diceva (arrotondiamo per eleganza) che il ministro ha trovato pure il tempo per scrivere, ma su Amazon alla voce “Roberto Speranza” risultava “Il tempo di morire. Riflessioni su come accogliere e accompagnare la persona morente alla fine della vita”, e alla voce “Perché guariremo” risultava “E’ stata sfiga a prima vista”. Idem su IBS. Differiva solamente Bookdealer, la piattaforma degli editori indipendenti, ché l’underground è sempre l’ultimo a sapere le cose, le quali cose, in questa storia, sono le seguenti, sussurrateci da inteneriti uffici stampa Feltrinelli: il libro è stato sospeso, non era il caso di farlo uscire con quest’altra catastrofe incombente, già che poi il ministro non era mai stato troppo convinto di scriverlo. Chiediamo se prima o poi uscirà. Risposta: chissà. Chiediamo chi ha fermato la pubblicazione. Risposta: chissà. Chiediamo se possiamo parlare con l’editor del ministro, che poi è responsabile della saggistica Feltrinelli. Risposta: attenda. Attendiamo. Chiamiamo il portavoce del ministro, ci dice gentilmente che sta per entrare in una riunione e non ha tempo e sentiamoci magari tra tre ore ché il ministro è “sotto pressione per via della recrudescenza del virus”, e allora, poiché abbiamo un alto senso dell’ubi maior, smettiamo di dire che vorremmo soltanto sapere che fine ha fatto il libro e ci ritiriamo di buon ordine e attendiamo che qualcuno ci faccia sapere. Come ai provini. Ma nessuno ci fa sapere (sempre come ai provini).

